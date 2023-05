AKACJOWA 38 odcinek 95. Cayetana chce zaszkodzić Manueli. Streszczenie odcinka [22.05.2023]

Akacjowa 38 odcinek 95. Streszczenie

Guadalupe podrzuca w portierni klucz do mieszkania Celii. Casilda namawia Pabla, by zainteresował się nową służącą na Akacjowej, Anitą. German przeprowadza pierwszy eksperyment z Justo. W jego pamięci pojawiają się matka, zły ojciec i dziewczyna w bieli, której twarzy nie widzi. Celia domaga się, by Felipe załatwił dokumenty adopcyjne Adriany. Cayetana sugeruje Susanie, że Manuela nie może pracować w zakładzie krawieckim. Tymczasem zatrudnia ją również Juliana, ponieważ jej pracownica niespodziewanie odeszła.