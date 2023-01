AKACJOWA 38. To się wydarzy w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38" [odc. 15-17] 27.01.23 oprac. an

Celia konfrontuje się z wdową, która przyznaje się do romansu z jej mężem i radzi jej, by odpłacała mu tą samą monetą. Twierdzi, że Felipe to kobieciarz. Casilda chodzi głodna z powodu kryzysu finansowego swoich państwa. Wydawca Ribero drze teksty Leonor nie czytając ich i radzi jej, nie przebierając w słowach, by jako kobieta zajęła się haftem, a nie pisaniem. Wszyscy wybierają się na uliczną zabawę. Celia z nadzieją, że zatańczy z nią Victor, ale on wybiera Marię Luisę. Co się jeszcze wydarzy w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38"? Sprawdź!