Akcja "1000 drzew dla Wieliczki". Każdy może przyłączyć się do tworzenia "zielonych płuc miasta" Jolanta Białek

Akcję wspólnego sadzenia 1000 drzew i krzewów zapowiedziano na 9 kwietnia 2022 w pięciu rejonach Wieliczki. Do projektu, organizowanego przez Kopalnię Soli i powiat wielicki we współpracy z Fundacją Aeris Futuro, może przyłączyć się każdy. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 marca. Dla osób najbardziej zaangażowanych – które posadzą minimum dziesięć drzewek - kopalnia przygotowała bezpłatne bilety na zwiedzanie Trasy Turystycznej.