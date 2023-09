Akcja adopcji psów w Krakowie. "Przyjdźcie, pokochajcie i dajcie dom psiakowi"!

"Na akcji będzie wiele psów, dla których będziemy poszukiwali kochających domów. Będzie to świetna okazja do poznania psa przed zabraniem go do domu. Przyjdź, zapoznaj się z psami, wybierz tego ukochanego i adoptuj" - zapraszają organizatorzy.

Gdzie?: Krakowskie Błonia, vis-a-vis wejście głównego do Parku Jordana

Kiedy?: 7.10.2023 godzina: 12:00

Bilety: bezpłatnie

Przejdź do galerii i poznaj psiaki, które czekają na nowy dom!