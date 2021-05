Akcja charytatywna. 2,5-letnia Liwia cierpi na raka mózgu. Ratunkiem jest leczenie w zagranicznej klinice

Tego pamiętnego dnia rodzice Liwii Ewelina i Mariusz Szumni, przygotowywali się do przeprowadzki do ich nowego domu, też w Czajowicach. Do tej pory mieszkali z rodzicami pana Mariusza: Marią i Kazimierzem Szumnymi. Święta Bożego Narodzenia młodzi małżonkowie z trójką dzieci: Liwią i jej braćmi: czteroletnim Milanem oraz dziewięciomiesięcznym Aleksem.

W ten dzień Liwia podczas zabawy spadła z kanapy.

- Jej reakcja była niesamowita. Oczka wychodziły na wierzch i miała torsje. Myśleliśmy, że to wstrząs mózgu. Natychmiast zadzwoniliśmy po pogotowie, ale odmówiono przyjazdu ze względu na covid, więc szybko rodzice sami zawieźli Liwunię do szpitala w Prokocimu w Krakowie – relacjonuje Kazimierz Szumny, dziadek Liwii.

Czekają na cud

Lekarze stwierdzili u dziewczynki złośliwego guza - rdzeniaka. W Wigilię ją operowali, ale nie dało się usunąć całego guza. Wydawało się, że kilka chemii go zatrzyma, jednak okazało się, że się rozsiał.