Akcja charytatywna dla Hani Grzechackiej. Zaśpiewa m.in. Viki Gabor i Krzysztof Iwaneczko

Podobnie wykluczyły też Zespół Pradera-Willliego, choroby metaboliczne i szereg innych. Dopiero nowoczesne badanie genetyczne WES, na którego wyniki czekali kilka miesięcy, dały odpowiedź na co cierpi Hania – złożona mutacja genu CACNA1S. To ona powoduje, że mięśnie dziewczynki są słabe, przez co nie może ona normalnie przyjmować pokarmów (jest karmiona przez PEG prosto do żołądka), nie siedzi sama, ani nie trzyma prosto główki. Tylko dzięki intensywnej rehabilitacji potrafi unosić rączki i nóżki, trzymać lekką zabawkę i przewracać na boki, ale nawet krótka przerwa jak ostatnia spowodowana infekcją, powoduje regres po którym zdobyte już umiejętności Hania musi wypracowywać od nowa.

Najważniejsza rehabilitacja

Rodzice Hani zaczęli szukać informacji na temat tej mutacji w internecie. Nie było tego dużo, dlatego z nadzieją chwytali się każdej wzmianki. Jej mama postanowiła odszukać lekarzy, którzy napisali jeden z artykułów. Udało się jej nawiązać z nimi kontakt i wie już, że dla Hani jest szansa. Jest nią lek, na którym pracę rozpoczęli Francuzi. Badania nad nim mają potrwać około trzech lat. - Mam nadzieję, że zakończą się sukcesem, tak jak sukcesem zakończyły się badania nad terapią genową dla chorych na SMA – mówi pani Monika.