Akcja charytatywna w Niepołomicach. Zbiórka na rzecz ONKObohaterów i szpitala dziecięcego w Krakowie

Projekt z mottem „Dla ONKObohaterów” to zbiórka pieniędzy na zakup zakup skanera do żył i analizatora składu masy ciała dla szpitala.

- Wrzesień jest miesiącem świadomości chorób nowotworowych u dzieci. Zapewne kojarzymy chorobę nowotworową jako jedną z najgorszych chorób. Diagnoza „rak”, „nowotwór” pociąga za sobą bardzo trudne i bolesne leczenie. Razem możemy to zmienić i sprawić, że leczenie będzie mniej dotkliwe i obciążające. Kupując skaner naczyń krwionośnych oraz analizator składu masy ciała zmniejszamy cierpienie dzieci – tak zachęca do przyłączenia się do akcji Fundacja „Kolorowy most”.