Akcja Daj włos w podkrakowskiej szkole. Dziewczynki oddały włosy kobietom chorym na raka

Wydarzenie związane z obcięciem włosów dziewczynkom - tylko chętnym i za pozwoleniem rodziców - odbyło się w Dniu Matki.

- Tego dnia z samego rana w szkole pojawiła się para fryzjerów: Dominika i Michał – absolwenci naszej szkoły, którzy chętnie przyłączyli się do tej szlachetnej akcji. Dla pana Michała to był już drugi raz obecności na tej akcji - informuje Agata Skotniczna, dyrektor Szkoły Podstawowej w Racławicach.

To pani dyrektor była organizatorką tej akcji w szkole. Przypomniała, że zorganizowała ją po raz drugi. Pierwsza akcja miała tu miejsce pięć lat temu.

Tym razem włosy na peruki oddało 13 dziewczynek. Najmłodsza z nich miała 6 lat. Fryzjerzy najpierw zapletli dziewczynkom warkoczyki oddzielając gumkami miejsce, w którym obcinali włosy, potem je starannie oznaczyli i zapakowali do pudełek. Widok zapakowanych warkoczyków, które podarowały dziewczynki z podstawówki był wzruszający. Potwierdził to Tomasz Gwizdała, wójt gminy Jerzmanowice-Przeginia, który przyjechał do szkoły, żeby pogratulować uczennicom odważnych działań, pochwalić nowe fryzury.