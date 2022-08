Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie. Wyjątkowy projekt edukacyjny dla uczniów podstawówek

Organizatorzy projektu podkreślają, że woda to nasz największy skarb, dlatego musimy ją szczególnie szanować, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy to mamy do czynienia ze zmianami klimatu, które mogą powodować bardzo niebezpieczne dla ludzi zjawiska – jak susze czy powodzie. Dlatego tak pilne i potrzebne są obecnie działania edukacyjne na temat wody.

Temu służyć ma właśnie projekt „Aktywni Błękitni” – nauczeniu młodego pokolenia Polaków, jak bezpiecznie i rozważnie korzystać z naszego największego skarbu: wody. Program jest realizowany od 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Misją projektu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej.