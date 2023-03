Aktywni Błękitni – uczą najmłodszych, że woda to nasz największy skarb

W wydarzeniu, zorganizowanym przez PGW Wody Polskie i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, wzięło udział około stu uczniów z dwóch krakowskich szkół podstawowych – SP nr 129 oraz SP nr 162. Była to wyjątkowa okazja, by od środka zobaczyć obiekt, który na co dzień nie jest dostępny dla zwiedzających.

Dzieci zobaczyły m.in., jak działa i do czego służy śluza na stopniu wodnym. W prezentacji pomogli policjanci z Komisariatu Wodnego Policji – to właśnie ich łódź została prześluzowana. Przy okazji funkcjonariusze opowiedzieli o bezpieczeństwie nad rzeką.

Goście zwiedzili także cały kompleks budowli hydrotechnicznych oraz wspólnie z Urzędem Żeglugi Śródlądowej popłynęli w krótki rejs dwoma statkami po Wiśle. Kapitan Żeglugi Śródlądowej zdradził dzieciakom tajniki pracy rzecznych marynarzy, wytłumaczył, czym jest droga wodna itp. A na koniec każdy mógł wziąć udział w konkursach o tematyce związanej gospodarką wodną.