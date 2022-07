Alarm Smogowy: Dopłaty tylko do węgla są niesprawiedliwe. Dlaczego pominięto właścicieli innych źródeł ciepła, np. na pellet, gaz i prąd? Zbigniew Bartuś

- Projekt ustawy o dopłatach do węgla nie uzależnia wsparcia od dochodów. To oznacza, że takie samo wsparcie otrzyma zamożny właściciel kotła na węgiel i na przykład emerytka, która ledwo wiąże koniec z końcem – zwraca uwagę Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. Fot. Mariusz Kapala

„Zaproponowane przez rząd dopłaty do węgla to rozwiązanie wysoce niesprawiedliwe i dzielące polskie społeczeństwo. Wsparcie do kosztów ogrzewania otrzymają jedynie gospodarstwa domowe używające węgla, w tym właściciele najbardziej zanieczyszczających powietrze “kopciuchów”. Większość gospodarstw domowych, a więc te, które ogrzewają się ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną czy pelletem drzewnym nie otrzyma wsparcia” - twierdzi Polski Alarmu Smogowy w apelu skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego. W opinii organizacji, „konieczna jest zmiana systemu dopłat, tak aby uwzględniał potrzeby całego społeczeństwa, a nie dbał tylko o interesy wybranej grupy obywateli”. Rząd odpowiada, że interesy innych gospodarstw domowych chronione są m.in. przez taryfy Urzędu Regulacji Energetyki. Np. taryfy gazowe mają być zamrożone do 2027 roku, co ma chronić przed szaleństwem cenowym gospodarstwa używające do ogrzewania domów gazu ziemnego.