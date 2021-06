Aleksander Buksa podpisuje kontrakt z Genoą. To dobra wiadomość dla Wisły Kraków

Buksa w Genoi na 5 lat

Według dziennikarza "La Gazetta dello Sport" Buksa przejdzie w tym tygodniu testy medyczne we Włoszech, po czym podpisze kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku. Nieoficjalnie mówi się, że to wcale nie oznacza jego debiutu w Serie A już w najbliższym sezonie, gdyż jest pomysł wypożyczenia Polaka do jednej z drużyn zaplecza elity. To jednak z punktu widzenia Wisły nie ma większego znaczenia, ważne, że Buksa będzie miał umowę z Genoą.