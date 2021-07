Aleksander Buksa: Zwróciłem Wiśle Kraków większość pieniędzy za sezon. Nieoficjalny debiut 18-latka w Genoi [WIDEO]

Buksa: Oddałem Wiśle część pieniędzy

Aleksander Buksa nie rozmawiał z dziennikarzami od ponad pół roku. Zamilkł podczas zimowego przesilenia, gdy kończąc 18 lat odmówił, wbrew obietnicy, przedłużenia kontraktu z krakowskim klubem.

Obecnie były piłkarz Wisły przebywa na zgrupowaniu ze swoją nową drużyną z Genoi. I odnosi się do spraw, które sprawiły, że odszedł z Reymonta w okolicznościach przykrych i dla niego, i dla władz klubu oraz kibiców.

Jeden z najistotniejszych wątków rozmowy dotyczy pieniędzy, jakie Buksa zarabiał w Wiśle. Ujawnia, że ostatecznie zwrócił część pieniędzy, w tym za podpis. Dodajmy - które de facto mu nie przysługiwały, gdyż wiązały się z niezrealizowaną obietnicą. Mówił o tym u nas w lutym tego roku przewodniczący rady nadzorczej wiślackiej spółki Tomasz Jażdżyński.

- Ja osobiście uważam, biorąc pod uwagę wszystko, co usłyszałem od osób, które brały udział w rozmowach, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż te negocjacje były od samego początku prowadzone w złej wierze. To jedna sprawa. Druga jest taka, że Wisła została zwyczajnie naciągnięta. Bo chyba nie sądzicie panowie, że za przedłużenie umowy o pół roku z 17-letnim juniorem klub myślałby o płaceniu za sam podpis na kontrakcie i podwyżce do poziomu seniorskiej pensji. A panowie Buksa dokładnie to uzyskali od klubu na rok. (...) Przecież gdybyśmy ustalali przedłużenie umowy o pół roku, to byśmy nie zaproponowali nawet zbliżonych warunków. W ogóle byśmy pewnie żadnych nie proponowali, bo pół roku niczego nie zmieniało - powiedział Tomasz Jażdżyński w rozmowie z "Dziennikiem Polskim", "Gazetą Krakowską" i Interią.