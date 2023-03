Aleksandra Król: Po zdobyciu medalu dostałam od narzeczonego przepiękny bukiet stu róż [ROZMOWA]

Zdążyła się już pani wyspać i najeść po powrocie z mistrzostw? Bo słyszałem, że to były po przylocie dwa największe marzenia...

Jeszcze nie, bo gdy tylko wróciliśmy do kraju z Oskarem Kwiatkowskim, który zdobył złoty medal, to od razu pojechaliśmy do Warszawy. Tam wpadliśmy w wir spraw medialnych i sponsorskich. Zostaliśmy zaproszeni do programów „Dzień Dobry TVN” i „Pytanie na śniadanie”, udzieliliśmy mnóstwo wywiadów radiowych. A gdy przyjechałam do domu, to zaczęły się treningi w Suchem, więc nie wyspałam się, bo pobudka była o 5.30.

No to może chociaż była już jajecznica, za którą tak bardzo pani tęskniła w Gruzji?

O tak, jajecznica była i to niejedna, bo codziennie przygotowywał mi ją mój narzeczony. Bardzo tęskniłam za takim dobrym jedzeniem.

Chaczapuri nie posmakowało?

Gdybyśmy chociaż dostali chaczapuri…. W ogóle go nie uświadczyliśmy, więc do tej pory nie wiem, jak smakuje. W hotelu podawano nam jakieś dziwne rzeczy. Nie były to na pewno typowo gruzińskie dania, bo na przykład zamiast chinkali otrzymaliśmy pielmieni, które są rosyjskimi pierogami, więc po prostu coś im nie wyszło.