Aleksandra Król prywatnie. Poznaj gwiazdę polskiego snowboardu [ZDJĘCIA] Kamil Ślimak

Aleksandra Król w sezonie 2022-23 Pucharu Świata w snowboardzie spisuje się bardzo dobrze. Pochodząca z Nowego Targu trzykrotna olimpijka od lat zalicza się do światowej czołówki. Zobacz, co robi na co dzień. Na Instagramie dzieli się prywatnymi zdjęciami, nie tylko z alpejskiego stoku. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.