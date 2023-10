Alert w eWUŚ? Sprawdź, czy możesz ubezpieczyć się „wstecznie”! OPRAC.: Marek Długopolski

Jeśli system eWUŚ nie potwierdza twojego prawa do bezpłatnej pomocy medycznej, zweryfikuj, czy masz szansę na „wsteczne” zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego 123rf

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „wsteczne” ubezpieczenie to rozwiązanie dla osoby, która w momencie korzystania z bezpłatnej pomocy lekarzy spełniała przesłanki do bycia ubezpieczoną, ale nią nie była. Najczęściej chodzi o członka rodziny osoby ubezpieczonej (np. małżonka, dziecko), który nie został przez tę osobę zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.