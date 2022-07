Alkoholowy amok

Alkoholu pewnie tylko promile, ale dla ważących miligramy insektów stężenie zwalające z nóg. Kilkanaście rusałek admirała, stada much i os, szerszenie i entomologiczny rarytas: motyle mieniaki stróżniki.

Dawno ich nie widziałem w takiej liczbie. Z rozłożonymi skrzydłami są wielkości dłoni. Spód skrzydeł w maskującym ubarwieniu, za to wierzch rzucał w promieniach słońca fioletowe rozbłyski.

Towarzystwo był w stanie mocnego upojenia. Napitek był wysysany ssawkami, zlizywany i pochłaniany na wszelkie sposoby. Bez umiaru i opamiętania. Z opłakanymi skutkami.

Uroda admirałów i mieniaków została zszargana przetartymi i postrzępionymi skrzydłami. Groźne osy spadały z pnia na ziemię, by podejmować niemrawe próby powrotu do źródła płynu. Trzeźwe już szerszenie podgryzały korę, zapewniając stały dopływ surowca do produkcji trunku. Ot, pijacka melina. I jak to na melinie dochodziło do burd tudzież brutalnych mordów.

Pijany motyl został zagryziony przez nie mniej pijanego szerszenia. Alkoholowe zabójstwo trwało długie minuty, gdyż jeden nie był w stanie uciec, a drugi sprawnie zabić. Ot, życie w alkoholowym amoku od świtu do zmierzchu, gdyż towarzystwo nocowało na ziemi i w szczelinach kory.