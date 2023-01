Alpejczyk Paweł Pyjas: Upadek przyniósł mi więcej korzyści niż negatywów

Do upadku doszło 2 stycznia podczas treningu w austriackiej miejscowości Sankt Michael. Efektem było naderwanie więzadła pobocznego i lekkie uszkodzenie torebki stawowej w prawym kolanie.

- To najłagodniejszy wyrok, jaki mogłem usłyszeć, obyło się bez operacji. Diagnozę postawił lekarz w Nieborowicach i tam też wybieram się we wtorek na wizytę kontrolną - opowiada Pyjas. - Jeśli chodzi o kwestie mięśniowe, to wydaje się, że wszystko jest OK, ale stopnia wytrzymałości więzadła nie jestem w stanie określić. Na stoku w trakcie jazdy działają na kolano zupełnie inne siły, dlatego dopiero po badaniach dowiem się, jak szybko będę mógł znowu stanąć na nartach.

Wypadek sprawił, że zminimalizowane zostały szanse krakowianina na udział w mistrzostwach świata, które 6 lutego rozpoczną się w Courchevel/Meribel. Polska ma w męskich konkurencjach dwa miejsca, a kandydatami do wyjazdu są także Piotr Habdas i Michał Jasiczek. - Nawet o to w PZN jeszcze nie dopytywałem, bo dopiero jutro będę wiedział, co z moim zdrowiem - mówi Pyjas.