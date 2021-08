Amerykański Rajd kantYny w gminie Wielka Wieś. Kowbojskie przebrania i rumaki pod maskami pojazdów Barbara Ciryt

Kowbojskie kapelusze i buty, jeansy, koszule w kratkę, elementy amerykańskiej flagi na ubraniach - no i pojazdy zabytkowe, amerykańskie pamiątki wyścigowe - to wszystko w Szycach przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś, gdzie zatrzymali się uczestnicy VII Amerykansky'ego Rajdu kantYny The Magnificent Seven (Wspaniała Siódemka).