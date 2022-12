"Amerykański sen" w siatkówce. Jan Łopuch zamienił Kraków na Chicago

19-letni obecnie Łopuch uczył się w ZSOS 2 Krakowie, w którym mocno stawia się na siatkówkę, a także w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Spale. Był jednym z wyróżniających się w Małopolsce zawodników w kategoriach młodzieżowych, ze Spartą Kraków odnosił sukcesy (m.in. mistrzostwo województwa). Był też w składzie reprezentacji Polski U-17, miał szansę na udział w mistrzostwach Europy w 2019 r. Został wybrany do 14-osobowej kadry, która szykowała się do tej imprezy, ale ostatecznie nie znalazł się w zespole 12 zawodników, który wywalczył później brązowy medal.

Jak nastolatek był blisko angażu w I-ligowym klubie. Trenował jako „pomocnik” z seniorami AZS AGH Kraków, mógł zostać zgłoszony do rozgrywek na zapleczu ekstraklasy, ale do tego nie doszło, nie ze „sportowych” względów. Gdyby formalnie trafił do innego klubu, nie mógłby grać w Sparcie, która liczyła na dobry wynik w kategorii juniorów (zdobyła mistrzostwo Małopolski, Łopuch został wygrany MVP turnieju).