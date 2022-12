Analiza głosu pozwoli diagnozować zaburzenia rytmu serca? AGH prowadzi badania

Dr inż. Daria Hemmerling z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH prowadziła już badania cech głosu, które ulegają zmianie w rozwoju choroby Parkinsona. Te cechy to jedne z tzw. biomarkerów – właściwości, które podlegają obiektywnym pomiarom i których zmiany odzwierciedlają przebieg procesów biologicznych. Tym razem, w ramach kontynuowania prac, badaczka skupi się na innej kategorii problemów zdrowotnych. Będą to problemy kardiologiczne.

Teraz przyszedł czas na kolejną grupę schorzeń. W najnowszym projekcie dr inż. Daria Hemmerling będzie kontynuowała prace związane z głosem, ale skupi się na problemach kardiologicznych. Na projekt „Kwantyfikacja biomarkerów głosowych wśród pacjentów z niewydolnością serca”, nagrodzony w konkursie MINIATURA, Narodowe Centrum Nauki przyznało dr inż. Hemmerling finansowanie w wysokości 48 400 zł.

– Ten grant jest po to, byśmy mogli pokazać na polskiej populacji, że te biomarkery głosowe są skuteczne i mogą obiektywnie wskazywać na nieprawidłowości pojawiające się w wyniku wystąpienia jakichś zaburzeń, w tym wypadku zaburzeń rytmu serca – wyjaśnia kierowniczka projektu.

W ramach grantu zostanie przebadanych stu pacjentów z oddziału kardiologicznego Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. To tam znajduje się stworzona na potrzeby takich zastosowań komora bezechowa, czyli pomieszczenie zaprojektowane tak, by maksymalnie zredukować w nim pogłos. Pozwoli to uzyskać najlepszą możliwą jakość dźwięku, bez zniekształceń. To niezwykle istotne w przypadku projektu badawczego, który koncentruje się na niewielkich odchyleniach w mowie badanych.