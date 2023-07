Andrzej Bargiel: Nie czuję, że z kimś się ścigam i walczę, po prostu staram się czerpać z tego radość

Igrzyska Europejskie, na których otwarcie był pan zaproszony, w tym roku rozgrywane są w Polsce. Taka impreza budzi jakieś emocje?

Na pewno dobrze, że się coś dzieje, bo takie wydarzenia sportowe zawsze te emocje generują. Mamy zawodników, którzy mogą wywalczyć o jakieś minima i to jest największa wartość dla nich. Nie jestem w to aż tak zaangażowany, by zrozumieć, na jakiej podstawie były dobierane dyscypliny, bo to taki mix, jest nawet sport zimowy, czyli skoki narciarskie. To tak naprawdę eksperyment. Jeżeli to w jakiś sposób pomaga sportowcom, mają większe szanse na przykład na stypendia, na rozwój swojej kariery, to uważam, że to ma sens. Największą wartością jest to, że sportowcy mogą powalczyć dla siebie o jakąś przestrzeń, żeby spokojniej trenować i mieć finansowanie.

Pan wywodzi się ze środowiska sportów narciarskich. Patrząc na Kraków i Małopolskę jako organizatora igrzysk europejskich, to może będzie to jakiś krok w stronę zwiększenia szans na zimowe igrzyska olimpijskie w regionie. Jeśli pokażemy, że umiemy dobrze przeprowadzić takie zawody, to będzie o to łatwiej?

Tylko nie wiem, czy to jest ta sama liga, żeby ktoś to brał pod uwagę. Na pewno organizacyjnie to jest cenne doświadczenie dla osób, które tym się zajmują. Patrząc w przyszłość, to może mieć wartość przy staraniu się o jakieś duże imprezy. Uważam, że skoro trafiła się taka okazja, to może i dobrze, że z tego skorzystaliśmy.