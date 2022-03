Andrzej Gut-Mostowy - informacje o pośle i sejmowe statystyki

Kim jest Andrzej Gut-Mostowy?

wiek: 61

wykształcenie: wyższe

Andrzej Gut-Mostowy to polski polityk urodzony w 1960 r. w Zakopanem. Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Obrotu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył także studia doktoranckie z gospodarki regionalnej. Został współwłaścicielem hotelu “Sabała” w Zakopanem. Zajmował się również prowadzeniem różnego rodzaju działalności gospodarczej.

W latach 1995-1998 był radnym miasta Zakopane. Następnie do 2005 r. był radnym sejmiku małopolskiego. Należał do Ruchu Społecznego AWS, organizacji Rycerzy Kolumba, Związku Podhalan i Tatrzańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Następnie dołączył do Platformy Obywatelskiej. W 2005 r. otrzymał mandat poselski. W 2007 r. oraz 2011 r. ponownie był wybierany do Sejmu. W 2017 r. przeszedł z PO do Porozumienia. W 2019 r. ponownie dostał się do Sejmu.

W 2020 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. W 2021 r. odszedł z Porozumienia. Jest jednym z założycieli stowarzyszenia “OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej”.