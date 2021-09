Anna Lewandowska liderką biznesu. Na czym zarabia żona piłkarza reprezentacji Polski?

Anna Lewandowska zaczęła swoją biznesową aktywność od 2013 roku, zakładając blog Healthy Plan by Ann, a trzy lata później wystartowała z projektem Foods by Ann. Sygnowane przez nią produkty są sprzedawane zarówno w internecie, jak i w sklepach stacjonarnych.

W Warszawie żona „Lewego” uruchomiła centrum treningowo-dietetyczne Healthy Center by Ann oraz Healthy Store by Ann. W październiku 2020 roku Lewandowska stworzyła i wprowadziła na rynek własną linię kosmetyków: innowacyjne, naturalne, wegańskie, które są sprzedawane pod nazwą Phlov By Anna Lewandowska.

- Wszystkie biznesy, które prowadzę to puzzle będące częścią układanki, która ma za zadanie wspierać Polaków w tym, by ich styl życia był zdrowszy – napisała Anna Lewandowska w mediach społecznościowych po odebraniu nagrody za sukcesy w biznesie. - Taka właśnie idea stoi za moimi przedsięwzięciami i bardzo mi na tym zależy, by spełniały tę rolę najlepiej jak się da. A nagrody takie jak ta, którą dziś odebrałam – to dowód na to, że jak się coś robi z pasji i pracuje z pasjonatami, to rynek to widzi i docenia.