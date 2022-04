Apel o bezpłatną gminną komunikację w Wieliczce. Urzędnicy: nie tędy droga Jolanta Białek

Zielone autobusy wożą pasażerów z gminy Wieliczka od jesieni 2018 roku. Ze statystyk wynika, że frekwencja w gminnej komunikacji stopniowo rośnie. W marcu tego roku skorzystało z tego transportu w sumie ponad 47 tys. osób fot. EKO Wieliczka

Wprowadzenie bezpłatnej miejskiej komunikacji oraz podjęcie natychmiastowych rozmów z ościennymi gminami w sprawie włączenia ich do wielickiego transportu - z taką propozycją wystąpił jeden z lokalnych portali komunikacyjnych. Zdaniem inicjatorów projektu - działania te mogą zwiększyć frekwencję pasażerów w gminnych autobusach. Co na to wieliccy urzędnicy?