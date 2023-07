Apoloniusz Tajner: Cieszę się, że skoki narciarskie są na Igrzyskach Europejskich. Mogą zmierzać w stronę sportów letnich [ROZMOWA]

Coś w tym jest. Poprzedni sezon zaczął się, zanim nastała zima. W Pucharze Świata w Wiśle na początku listopada były "hybrydowe" warunki: rozbieg na torach lodowych, lądowanie na igelicie. FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska - przyp.) już zaczyna dopuszczać takie możliwości. To dobry pomysł. Gdzieś planowany był Puchar Świata, ale okazało się, że jest za ciepło i nie ma śniegu. Sztucznie mrożony tor lodowy można zrobić, nie trzeba się wycofywać z organizowania imprezy, czy ją przekładać, można przeprowadzić ją w ten inny sposób. Myślę, że jest taki trend i kierunek w związku z globalną sytuacją klimatyczną. Może się stać tak, że coraz więcej zawodów będzie na igelicie. A kto wie, może w przyszłości skoki zafunkcjonują w tych największych letnich imprezach. Ja tego nie wykluczam. Gdy skoki pojawiły w programie igrzysk europejskich, to byłem tym zaskoczony, no bo jak zaliczać je do letnich dyscyplin? Teraz uważam to za całkowicie otwartą kwestię. Zobaczymy, jak się to będzie dalej rozwijać, ale myślę, że skoki mogą dryfować w kierunku rozgrywania ich w ramach sportów letnich.

Jak się panu podobają letnie skoki narciarskie na Igrzyskach Europejskich w Małopolsce? Ciekawe jest to, że skoki na nich zafunkcjonowały. To był pomysł marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego. Powiem szczerze - mnie by do głowy nie przyszło, że można zaproponować rozegranie skoków w ramach letniej imprezy. Organizator tych igrzysk ma prawo do wyboru kilku dyscyplin. Ja się cieszę, że padło na skoki. Klimat tak się ociepla, że w perspektywie 20 lat skoki narciarskie pewnie przetrwają, ale już głównie na igelicie.

Skoro rozmawiamy o przyszłości skoków, to ona trochę się skomplikowała dla zawodników, bo z programu już najbliższych igrzysk olimpijskich (2026 r.) wypadł konkurs drużynowy. Mają go zastąpić zawody duetów.

Ja bardzo lubiłem "drużynówkę", moim zdaniem niepotrzebnie z niej zrezygnowano. No, ale cóż, na razie tak jest. Mam nadzieję, że jak się wycofało jakiś konkurs, to może i da się do niego wrócić. Zobaczymy. Czy to będzie miało wpływ na zakres szkolenia w różnych krajach? Uważam, że nie, bo każdy i tak pracuje, żeby mieć tych najlepszych zawodników jak najwięcej. Niemniej szkoda mi tej konkurencji. Po każdej serii w zasadzie było nowe otwarcie, jakby nowy konkurs, a jest ich aż osiem, więc to zawsze było ciekawe do oglądania.

Zdarzało się, że 30-40 punktów można było odrobić, co wydawałoby się jest niemożliwe.

Zgadza się, różne rzeczy się w tych konkursach zdarzały, niespodzianki, pozytywne i negatywne. W "drużynówce" jest duża dynamika, fajnie się to ogląda, tym bardziej, gdy ma się dobrych zawodników. Te duety mogły wejść do programu olimpijskiego dodatkowo, uważam, że to też się sprawdzi.