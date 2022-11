Artur Szpilka już po operacji. Wieliczanin nie wystąpi w styczniu na gali MMA - KSW 78

Były pięściarz „przebranżowił” się ostatnio na MMA, ma już na koncie zwycięskie walki w prestiżowej federacji KSW. Miał się pojawić na gali w Szczecinie, na której planowano jego starcie z Arkadiuszem Wrzoskiem (to miała być walka wieczoru), ale doznał kontuzji kręgosłupa. Konieczny był zabieg, zawodnik przeszedł go pomyślnie. Na razie nie wiadomo, kiedy wróci do treningów i klatki MMA.

Uraz Szpilki się pogłębiał, operacja była konieczna. KSW musi poczekać

„Jestem już po operacji, dziękuje wszystkim, którzy życzyli mi pomyślności i zdrowia. Tak jak wiecie, moja walka z Arkadiuszem Wrzoskiem na KSW nie odbędzie się ze względu na moje problemy zdrowotne. Niestety, ale przez długi czas leczyłem skutki choroby, a nie przyczyny, co doprowadziło do pogorszenia mojego stanu. Już przy poprzedniej walce odczuwałem duży dyskomfort spowodowany rwą kulszową i maskowałem go lekami, przez co kontuzja się powiększała. W ostatnim czasie nawet codzienne czynności takie jak wstanie z łóżka, przynosiły mi ogromny ból. Wczoraj (środa - przyp.) musiałem poddać się operacji przepukliny kręgosłupa. Przede mną czas rekonwalescencji i odpoczynku. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem i abym mógł wrócić w pełni zdrowy i gotowy na nowe wyzwania” - napisał Szpilka w mediach społecznościowych.