Artur Szpilka na rozdrożu. W FAME MMA też można dobrze zarabiać

Wieliczanin znów przegrał i to w bardzo bolesny sposób. Różański wcześniej zakończył karierę Izu Ugonoha, co ciekawe także podczas gali w Rzeszowie, a teraz uzmysłowił bezsens rywalizacji w ringu 32-letniemu wieliczaninowi.

Co teraz z karierą wieliczanina? Są tacy, którzy przebąkują o rewanżu, lecz ze sportowego punktu widzenia nie ma on większego sensu. Nadzieje Szpilki na powrót do gry o pas mistrza świata, nawet w nowej wadze bridger, w której na razie nie ma czempiona, zderzyły się z okrutną rzeczywistością. Od czasu pierwszego ciężkich nokautów z Bryantem Jenningsem (2014) i Deontayem Wilderem (2016) polski pięściarz już nie wrócił do równowagi ("Myślałem, że go zabiłem" - wspominał później ten drugi). Teraz każde jego wyjście do ringu grozi trwałym kalectwem.