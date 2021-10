Artur Szpilka spełnia się jako trener boksu. Do ringu na razie nie wraca. "Pod koniec roku będzie nowe coś" - zapowiada Krzysztof Kawa

To już pewne - Artur Szpilka nie stanie w tym roku do żadnego pojedynku. Ani w boksie, ani tym bardziej w żadnych innych sportach walki. Pochodzący z Wieliczki pięściarz spełnia się w nowej roli i dobrze mu z tym. Został trenerem boksu. I to licencjonowanym.