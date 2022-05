Artur Szpilka zadebiutuje w MMA! Pięściarz z Wieliczki wystąpi na KSW 71 w Toruniu. Będzie rewanż z Radczenką?

Artur Szpilka w karcie walk KSW

Szpilka przed laty był wielką nadzieją polskiego zawodowego boksu. Jego kariera jednak przyhamowała (a wygrał 24 z 29 pojedynków), pojawiły się głosy, że przejdzie do MMA. Tak też się w końcu stało.

18 czerwca podczas gali KSW 71 w Toruniu 33-letni wieliczanin wystąpi w walce w innej formule, w kategorii ciężkiej. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego rywalem (to zresztą pierwszy zawodnik, który oficjalnie został przedstawiony jako uczestnik tej gali). Wcześniej mówiło się, że będzie to Serhij Radczenko, z którym Szpilka walczył dwa lata temu w boksie, przegrał. Teraz starcie byłoby w MMA.

Nasz zawodnik zresztą trochę się "wygadał", przyznał na Twitterze: "Zaczynam nowy etap w swoim życiu. Nie będę oszukiwał, że „ póki co” traktuje to jako przygodę, a czas pokaże, jak to będzie. Mega się cieszę, jest pozytywna energia, Nie mogę się doczekać rewanżu z Radczenko, i to jeszcze w MMA".