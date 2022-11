ATP Finals 2022. Rafael Nadal wygrał z Casperem Ruudem na pożegnanie z tenisowym turniejem w Turynie. Słynny Hiszpan nie zagra w półfinale

W kluczowych momentach meczu z Ruudem zdecydowało doświadczenie Nadala

Utytułowany 36-letni Nadal, rozstawiony w turnieju we Włoszech z nr. 1, to tego starcia w Grupie Zielonej przystępował po dwóch porażkach, które pozbawiły go do szans na awans. Norweg natomiast miał na koncie dwie wygrane i przepustkę w kieszeni. Walka nie była jednak zupełnie bez stawki, toczyła się o pokaźną premię i punkty rankingowe.

Hiszpan znów okazał się lepszy od Norwega, w tym roku pokonał go w finale French Open. Teraz w Turynie Ruud miał szansę na przełamanie Nadala przy stanie 4:4 w gemach. To się zemściło. Doświadczony rywal później zwyciężał przy swoim podaniu, a w gemie nr 12 wygrał do zera i wziął pierwszą partię (7:5).

W drugiej partii przełom też nastąpił w dopiero ostatnim gemie, Hiszpan wygrał cały mecz. Nadal zanotował 37 winnerów (rywal - tylko 19), miał 93 procent skuteczności wygrywania akcji przy swoim pierwszym podaniu.