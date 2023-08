Atrakcyjne, nowe kąpielisko w powiecie wielickim. Już można pływać, wypoczywać. Piękne molo, plaża, kajaki i park linowy. A jakie widoki

Ten nowy w Małopolsce, wypoczynkowy obiekt Ośrodek Rekreacji "Dolina Raby" zorganizowała gmina Kłaj. Centrum wypoczynkowe znajduje się nad rzeką Rabą. Do niedawna było tu wyrobisko po wydobyciu kamienia, które zagospodarowano dla wędkarzy.

Rekreacja dla wędkarzy i plażowiczów

Cały ośrodek to moc atrakcji, kąpielisko, dwa mola - pływające pomosty. Wypożyczalnie kajaków i rowerków wodnych, jest też przestrzeń dla łodzi motorowych i skuterów wodnych. Są plaże piaszczysta i trawiasta, boiska do siatkówki plażowej i nie tylko, a także siłownie, ścianki wspinaczkowe, dwa place zabaw z kolorowymi urządzeniami. Wyznaczone zostały tereny na pikniki z daszkami robiącymi cień, a w sąsiedztwie mieści się mała gastronomia z wystawionymi stolikami i leżaczkami. Nad przystanią jest miejsce na ognisko oraz parkingi. Wybudowano również budynek administracyjno-sanitarny z prysznicami i toaletami dla użytkowników kąpieliska.

"Dolina Raby" to pomysł wójta

Organizacja tego centrum wypoczynku "Dolina Raby" to pomysł szefa gminy. Miejsce było idealne w sąsiedztwie rzeki Raby w miejscowości Targowisko na granicy z Kłajem. Jest nieco na uboczu, za wioską. Dojazd jest tylko od strony drogi krajowej nr 94, z autostrady przez Targowisko nie sposób dojechać, bo na drodze tuż za wioską ustawiono szlaban. To z woli mieszkańców, którzy obawiali się, że amatorzy wypoczynku nad wodą "rozjeżdżą" im wioskę, a samorządowcy przyznają, że bardzo wąska droga mogłaby być zakorkowana całe lato.

Plażowiczów, amatorów sportów wodnych i odpoczynku codziennie przybywa. Szef gminy przyznaje, że tłumów jeszcze nie ma. - To nie takie znane i rozpowszechnione miejsce jak Kryspinów, ale bardzo atrakcyjne - mówi Zbigniew Strączek.

Kąpielisko z czuwającymi ratownikami

Amatorów wypoczynku nie było jeszcze wielu, może dlatego, że dotychczas obowiązywał tu zakaz kąpieli. W ubiegłym roku gmina nie uzyskała pozwolenia, bo nie miała możliwości zgłosić kąpieliska do ewidencji przed zakończeniem budowy. A zgłoszenie musi być przed końcem roku poprzedzającego otwarcie kąpieliska. Teraz pozwolenia są i ratownicy czuwają nad kąpiącymi się, oczywiście w wyznaczonych do tego miejscach.

Przed kilku laty z inicjatywy wójta zaczęto przygotowywać to miejsce rekreacji z wieloma atrakcjami. Budowa infrastruktury trwała od 2020 roku. Całość kosztowała ponad 4,1 mln zł z pozyskanymi funduszami unijnymi. W ubiegłym roku oddano do użytku obiekt, jednak bez możliwości kąpieli. Teraz i to jest możliwe. Odpoczywać można za darmo w "Dolinie Raby" (ze względu na unijne wymogi trwałości projektu przez pięć lat). Płatne są tylko wypożyczenia sprzętu (rowerki wodne i kajaki) oraz wejście na park linowy.