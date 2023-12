Autobus aglomeracyjny rozpoczął kursy Kraków-Przeginia. Linia 200 wyjechała na trasę. To święto komunikacyjne gminy Jerzmanowice-Przeginia

- Poprzez to połączenia komunikacyjne jesteście, jako mieszkańcy w istotny sposób włączeni do aglomeracji krakowskiej. To taka nasza symbioza - my z Krakowa dajemy możliwość transportu komunikacją publiczną, a wy przesiadacie się do autobusu. Dzięki temu nie jeżdżą samochody i busy, które zatruwają powietrze w mieście. Ta nowa linia to sukces wielu osób, a przede wszystkim wójta, bo on jest bardzo skuteczny - mówił Rafał Komarewicz. podczas oficjalnego otwarcia linii 200 w Przegini.