Autobusem do Przylasku Rusieckiego i nad Kryspinów? Ruszyły linie sezonowe i rekreacyjne Klaudia Warzecha

W Krakowie ruszyły linie sezonowe i rekreacyjne Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

Już w ten weekend (8 i 9 lipca) dla krakowian dostępne będą sezonowe i rekreacyjne linie autobusowe. Będzie można nimi dojechać na Bagry, Kryspinów, kopiec Kościuszki do ogrodu zoologicznego czy Ojcowa. Do dyspozycji mieszkańców jest także specjalna linia, która zawiezie ich na Przylasek Rusiecki - to dobra opcja dla tych, którzy chcą zaoszczędzić i nie wydawać pieniędzy na lokalny parking.