Autobusy... antycovidowe pod Krakowem. Valeo twierdzi, że znalazło sposób na bezpieczny dowóz pracowników do fabryk m.in. w Skawinie Zbigniew Bartuś

Działająca m.in. w Małopolsce firma Valeo wyposażyła większość swoich autobusów dowożących pracowników z domów do fabryk w system oczyszczania powietrza UV, aby wzmocnić ich ochronę przed Covid 19. Z przewozów do pracy codziennie korzysta około tysiąca pracowników Valeo zatrudnionych w zakładzie w Skawinie. Podobne zabezpieczenia zastosowano w autokarach dowożących pracowników do fabryki za miedzą, w śląskich Czechowicach.