Autobusy ekspresowe pojadą z gmin Zielonki i Michałowice do Krakowa. W godzinach szczytu będą kursy co 15 minut Barbara Ciryt

Będą ekspresowe linie autobusowe aglomeracyjne. Jako pierwsze uruchomią je gminy Zielonki i Michałowice. Mają jeździć głównie ze względu na uczniów, studentów. Te agloekspressy mają kursować w godzinach szczytu porannego i popołudniowego co 15 minut, a poza tymi godzinami oraz w soboty i święta co pół godziny. Będą to autobusy 307 i 337.