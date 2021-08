Autobusy zastąpią pociągi na trasie kolejowej Słomniki - Miechów. Na czas przebudowy zamykają jeden tor

W czwartek 2 września 2021 r. na odcinku trasy kolejowej Miechów-Słomniki rozpoczną się prace przy przebudowie sieci trakcyjnej. To spowoduje ogromne utrudnienia dla pasażerów.

To będzie skutkowało koniecznością zorganizowania zastępczej komunikacji autobusowej za większość kursów na tym odcinku.

W pełnej relacji przejadą kursy przyjeżdżające z Sędziszowa do Krakowa do godziny 7, jedna para kursów do i z Kozłowa w popołudniowym szczycie - w tym kurs ok. 15:30 z Krakowa - oraz wieczorne pociągi z Krakowa do Sędziszowa po godzinie 20 - zapowiadają kolejarze.