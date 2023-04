Awaria wodociągu w Proszowicach usunięta. Woda już płynie [AKTUALIZACJA]

- Najpoważniejsza była sytuacja na stacji dializ, która zużywa około 1600 litrów wody na godzinę. Woda jest tam podawana z beczkowozu. Szpital natomiast korzysta z własnych zbiorników, które powinny wystarczyć do końca dnia - mówi burmistrz Grzegorz Cichy.

Kilkakrotne próby usunięcia problemy spełzły na niczym.

- Nie chcę podawać dokładnej godziny, bo już trzy razy wydawało nam się, że jesteśmy blisko. Niestety warunki są ciężkie. Do uszkodzenia doszło na głębokości od 4 do 7 metrów. Grunt się osuwa. Do tego są fatalne warunki pogodowe. Mam jednak nadzieję, że już w najbliższym czasie uda nam się wymienić uszkodzony fragment – zapowiadał w piątek przed południem prezes Chudy.