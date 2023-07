Awizowane składy na mecz Enea Polonia Piła - Grupa Azoty Unia Tarnów w 2. Lidze Żużlowej 2023

Żużlowa ekipa Grupy Azoty Unii Tarnów bez zmian na mecz w Pile

Trener Grupy Azoty Unii Stanisław Burza postanowił zgłosić do startu tych samych zawodników co w ostatnim, wysoko wygranym spotkaniu z Kolejarzem Rawicz (62:28). Do obsadzenia pozostały tylko pozycje juniorskie (jedną nadal zajmuje Daniel Klima). Polonia w poprzedniej kolejce pauzowała.