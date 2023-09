Awizowane składy na półfinał play-off II ligi Grupa Azoty Unia Tarnów - Texom Stal Rzeszów

Składy na mecz Tarnów - Rzeszów bez niespodzianek

W zgłoszonych składach nie ma niespodzianek. Trener tarnowskich "Jaskółek" Stanisław Burza postawił na sprawdzonych zawodników, podobnie postąpił menedżer rzeszowian Paweł Piskorz.

Faworytem tego spotkania jest Stal, która runda zasadniczą zakończyła na 1. pozycji i jest głównym kandydatem do awansu do I ligi. Wygrała też oba spotkania z tarnowianami. Grupa Azoty Unia początek sezonu miała słabszy, ale dobra końcówka dała jej miejsce w czołowej czwórce i przepustkę do fazy pucharowej.