Baletnice na światowym poziomie z sukcesem w Dance World Cup 2023. Bo do tańca trzeba koncentracji i pracy zespołowej

Nasze dziewczynki - baletnice zajęły w międzynarodowym konkursie czwarte miejsce, a to wielki sukces tancerek i wielka duma rodziców. Dla nas czwarte miejsce jest fenomenalne, bo zdobyte w największym na świecie konkursie tanecznym dla uczennic prywatnych szkół tańca. Uczestniczą w nim dzieci, które na co dzień chodzą do normalnych szkół, a ćwiczą i trenują tylko na zajęciach pozalekcyjnych.

W jakim wieku są Pani uczennice? Osobiście uczę tańca około 200 osób w Tenczynku, Trzebini i Krzeszowicach. Zaczynają treningi jako małe dzieci w wieku 4 lat, a obecnie najstarsze mają 15 lat. Na Dance World Cup 2023 do Bragi pojechała grupa 16-osobowa wieku 10-14 lat. Ćwiczą 3 do 5 razy w tygodniu po dwie godziny, a przed występami całe weekendy nawet po 10 godzin.

Co tańczą baletnice z okolic Tenczynka i Trzebini? Uczymy się wielu tańców, ale podczas międzynarodowego konkursu zaprezentowałyśmy cztery choreografie w czterech różnych kategoriach. Były to tańce: bułgarski, ukraiński, hiszpański i włoski. Podczas eliminacji krajowych z udziałem międzynarodowych sędziów w Krakowie nasze baletnice z Amazing Dance Studio otrzymały szczególne wyróżnienie za taniec bułgarski dla najlepszej dużej grupy w kategorii wiekowej junior/senior. A podczas konkursu w Portugalii 4 miejsce na świecie zapewnił nam taniec włoski tarantella.

Co młodym ludziom daje taniec, balet i wyjazdy na konkursy, mistrzostwa?

Balet, to nie tylko nauka tańca, to rozwój osobowości, nauka koncentracji, dyscypliny, odpowiedzialności za siebie i za cały zespół, nauka panowania a nawet walki ze swoimi emocjami. Taniec to także połączenie ruchu z psychiką, możliwość wyrażenia siebie poprzez ruch. A wyjazdy na konkursy to także poznawanie świata i ludzi o podobnych zainteresowaniach. W dzisiejszym świecie telefonów, mediów społecznościowych cenne są zainteresowania wymagające pracy zespołowej, doświadczania relacji i komunikacji między ludźmi. Uczę dzieci, że rywalizować mają z innymi zespołami, ale wewnątrz swojej grupy mają się wspierać, pomagać sobie, wszyscy pracować na sto procent, odrywać się od swoich problemów, zostawiać je poza salą ćwiczeń.

Amazing Dance Studio ma też grupę rodziców, którzy wspierają swoje dzieci i pomagają zdobywać fundusze na wyjazdy. Założyli Stowarzyszenie "Spełniamy Marzenia".

Tak, są niezwykle pomocni, bo ja prowadząc szkołę tańca nie mogę występować o dofinansowania, a stowarzyszenie - do którego także należę - może i to robi z powodzeniem. Taki wyjazd całego zespołu do Portugalii kosztował nas 160 tys. zł. Same bilety samolotowe i hotel tylko ze śniadaniami to koszt 120 tys. zł, a są jeszcze opłaty startowe i wiele innych wydatków, dlatego zdobywanie grantów, dofinansowań i sponsorów jest bardzo ważne. A naszym głównym partnerem jest Małopolska. Promujemy ją, a jednocześnie prezentujemy umiejętności dzieci.