Balice. Poszukiwany na całym świecie za oszustwa przyleciał do kraju i wpadł w ręce funkcjonariuszy Straży Granicznej

46-latek przyleciał w sobotni wieczór. Jak podają strażnicy graniczni, w trakcie legitymowania mężczyzny okazało się, że był on od 2008 roku poszukiwany za oszustwa przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu, w celu zatrzymania i doprowadzenia do zakładu karnego. Dodatkowo w 2011 roku została wystawiona czerwona nota Interpolu, żeby aresztować mężczyznę gdziekolwiek przebywa i wydać władzom Polski do odbycia kary.

Straż Graniczna najpierw potwierdziła aktualności poszukiwań mężczyzny, a następnie przekazała go funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, którzy będą realizować dalsze czynności.