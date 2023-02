Barwy świata przyrody. Jak ocalić go przed postępującą degradacją...

Wystawa nosi tytuł „Barwy świata przyrody 2023”. Ekspozycję przygotował krakowski okręg Związku Polskich Fotografów Przyrody. Autorami prac są: Bartłomiej Cichoń, Andrzej Dajek, Wojciech Firlej, Leopold Grela, Emilia Grzędzicka, Adam Gutowicz, Krzysztof Hajduk, Mateusz Kotowicz, Dominika Kustosz, Janusz Mazalon, Katarzyna Niedziołek, Dawid Oruba, Beata Ostachowicz, Andrzej Pochopień, Tomasz Sikorski, Rafał Stankiewicz, Szymon Szopa, Patrycja Wąsikowska, Tomasz Wilk i Paweł Wrona.

Jak przyznają autorzy wystawy, w dzisiejszym świecie, nastawionym głównie na konsumpcję, presja człowieka na przyrodę oraz jego negatywny wpływ na nią przybierają na sile. Ludzkość eksploruje, zajmuje i eksploatuje nowe tereny, które od wieków należały jedynie do natury. Coraz mniej jest miejsc, o których można powiedzieć, że są dzikie i nieskażone ludzką działalnością. W ciszy kurczy się przestrzeń do życia organizmów do tej pory uznawanych za pospolite lub niezagrożone wyginięciem.