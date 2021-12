Barwy szczęścia odc. 2541. Stefan zniknął bez śladu. Streszczenie odcinka [29.12.2021]

Barwy szczęścia odcinek 2541. Streszczenie

Klara wraca do lombardu, w którym znalazła skradzioną przez Laurę biżuterię, tym razem z Agatą oraz policjantem, który prowadzi sprawę, aspirantem Marcinem Kodurem. A później pomaga szwagierce wybrać suknię ślubna. Ewa stresuje się przed komisyjnym egzaminem z polskiego, a Aleks nie zamierza biernie się temu przyglądać i postanawia wesprzeć przyjaciółkę. Przyjaciele z Zacisznej mają nadzieję, że przyjazd Walerii do Polski jest szansą na ratunek dla małżeństwa Górków i że do rozwodu nie dojdzie. Tymczasem Stefan znika bez śladu, a wraz z nim jego motocykl.