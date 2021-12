Barwy szczęścia odc. 2542. Kasia w końcu wraca do kraju. Streszczenie odcinka [30.12.2021]

Barwy szczęścia odcinek 2542. Streszczenie

Własny biznes winiarski Jowity rozkręca się z pomocą Sergiusza, lecz chłopak wchodzi z Jezierską w konflikt, gdy ta nie zgadza się, by został jej wspólnikiem. Tymczasem Justin spotyka się z Protem. Kasia wraca w końcu do Polski - ku radości bliskich, którzy urządzają jej w domu huczne powitanie. Brakuje tylko Stefana, który nadal nie wraca ze swojej motocyklowej eskapady. Waleria martwi się, że uciekł przed rozmową o ich wspólnej przyszłości. Humor Sadowskich psuje też fakt, że całą rodziną na nowo interesują się żądni sensacji dziennikarze. Ewa przystępuje z Aleksem do egzaminu komisyjnego z polskiego i ku przerażeniu nauczycieli traci nagle przytomność.