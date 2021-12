Barwy szczęścia odc. 2543. Konkurencja dla Jowity. Streszczenie odcinka [03.01.2022]

Barwy szczęścia odcinek 2543. Streszczenie

Sergiusz nie tylko rzuca pracę w firmie Jowity, ale wyprowadza się też ze wspólnego mieszkania – choć Justin robi wszystko, by konflikt między przyjaciółmi załagodzić. A kilka godzin później Jezierska odkrywa, że kolega został jej konkurentem i wszedł w spółkę z Protem. Dawid i Adrian są gotowi na wszystko, by zdobyć sławę w Internecie. Bohaterem ich kolejnego nagrania zostaje Jaworski… Łukasz jest wściekły, gdy odkrywa, że "Szok" jednak opublikował artykuł o Kasi – bez jej zgody. Tymczasem Wangel – właściciel brukowca – ma dla Sadowskiego zaskakującą propozycję. Kasia zmusza Stefana i Walerię do szczerej rozmowy o przyszłości ich małżeństwa.