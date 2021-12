Barwy szczęścia odc. 2545. Nowa znajoma Józka. Streszczenie odcinka [05.01.2022]

Barwy szczęścia odcinek 2545. Streszczenie

Józek odwiedza z Darkiem klub w Puławach, gdzie poznaje swoje lokalne fanki - w tym śliczną Anię. Po powrocie do domu piłkarz odkrywa, że Julita próbuje na nowo utrudniać mu kontakty z córką. A Natalia dowiaduje się od Klemensa, że to prawnik polecił klientce ograniczenie kontaktów z Sałatką i zbieranie na niego "haków". Marek uświadamia Dawida i Adriana, że potrzebują zgody Jaworskiego na publikację jego wizerunku w Internecie. Chłopaki umiejętnie "podchodzą" mężczyznę i filmik trafia do sieci. Łukasz wciąż waha się przed podjęciem decyzji o odejściu z firmy kurierskiej i powrocie do mediów. Tymczasem Wangel nie poddaje się, uparcie Sadowskiego kusi i podbija stawkę.