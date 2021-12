Barwy szczęścia odc. 2546. Józek z powrotem wyjedzie do Niemiec? Streszczenie odcinka [07.01.2022] redakcja

Darek jedzie do Puław do prezesa klubu w sprawie wyjazdu Józka. Czy chłopak na stałe wróci do Niemiec? Z kolei Adrian i Dawid wpadają w kłopoty. Dlaczego? A co zaskoczy Łukasza? Przeczytaj streszczenie 2546. odcinka Barw szczęścia, aby dowiedzieć się więcej!