Barwy szczęścia odc. 2548. Krzywdzący artykuł o Józku. Streszczenie odcinka [11.01.2022] redakcja

Józek nadal przebywa w niemieckim areszcie. Fakt ten postanawia wykorzystać warszawski tabloid. Co zrobi? Z kolei Gawron ma kolejny pomysł na życie. Co tym razem wymyśli? Czy wróci do disco-polo? Przeczytaj streszczenie 2548. odcinka Barw szczęścia!