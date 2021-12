Barwy szczęścia odc. 2550. Marek jest zazdrosny o Iwonę? Streszczenie odcinka [13.01.2022] redakcja

Iwona znakomicie dogaduje się z Kępskim. Postanawia przedstawić go rodzinie. Co na to Marek? Z kolei Żabcia w tajemnicy umawia się z Justinem. Po co? Czy Jowita pogodzi się z Sergiuszem? Już teraz przeczytaj streszczenie 2250. odcinka Barw szczęścia!